Як передає Politeka.net, Надя Дорофєєва є популярною співачкою. Вона стала відома завдяки своїй участі в групі "Время и Стекло". У 2020-му році група заявила про свій розпад, і після цього Надя Дорофєєва успішно почала сольну кар'єру під псевдонімом DOROFEEVA. Також, нещодавно стало відомо, що співачка стала новою суддею шоу "Голос країни".

Так, цього разу співачка опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Надя Дорофєєва показала себе незвичайними косичками та розповіла, куди вирушила. Цього разу артистка відвідала Мексику, в яку давно хотіла приїхати.

"Я так давно хотіла сюди приїхати 🖤

Атмосфера, погода, їжа, люди - перші афігенні враження. Попереду нас чекають всякі практики та екскурсії в стародавні місця. Все це для мене виклики, адже перше - я боюся, а друге - ненавиджу) але тут прям тягне)

Це як з оливками, які ми в дитинстві не любили, а зараз говоримо їм так)

Цікаво, мабуть, змінююся", - розповіла Надя Дорофєєва.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "Надя ти така красива", "Тобі йду такі кіски)", "Нарешті то ви на відпочинку, гарного Вам відпочинку!", "Обожнюю твої косички🔥 дуже красива", "Боже, Надюш ти прекрасна. Відпочивай гарненько. Ти заслужила".

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