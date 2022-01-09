Начинающий певец Муаяд Абдельрахим, который победил в шоу "Співають всі", рассказал о типаже девочек, которые ему нравятся.

Как пишет Politeka.net, 16-летний Муаяд Абдельрахим победил на шоу "Співають всі", где главной судьей была Наталья Могилевская. Теперь парень известный и за ним следят 10 тысяч украинцев в социальной сети Инстаграм. Там он подогревает интерес к своему творчеству, а также рассказывает о личном.

На новых сторис Муаяд решил поговорить с фанатами.

"Сюда вопросы", - предложил задавать вопросы украинцам артист.

"Какой типаж девочек тебе нравится?", - написал кто-то из фанатов.

"Я считаю, что самое главное, что должно быть в девушке. Первое, это чувство юмора, второе - это чтобы она была милая, и третье - чтобы она была позитивной и доброй", - сказал Муаяд в видео.

"В 3 пункте 2 подпункта", - добавил подпись на видео победитель "Співають всі".

После это Муаяд похвастался тем, как отжимается от пола. Как оказалось, это он проиграл желание, когда играл в UNO.

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