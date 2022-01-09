Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская является популярным украинским шеф-поваром. Звезда также судит проект "Мастер Шеф", в котором снимается и Эктор Хименес-Браво, а также Владимир Ярославский. Недавно Ольга с Владимиром выпустили совместную книгу. Не забывает Мартыновская и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых сторис Ольга рассказала о своем сне.

"Верунчик недавно сказала, что когда у нас будет новая большая квартира, то будет одна ее комната, а одна наша. И конечно же она будет спать в нашей, вместе со мной. А в своей - будет играться. Сегодня уже возвращается с каникул и я снова спать на самом краешке кровати. Роскошь спать звездой и в поперек кровати временно прекращается )))", - написала Ольга.

Стоит отметить, что Вера - это дочь Ольги, которая родилась в 2016 году. Тогда Мартыновская состояла в отношениях с Иваном Кобцем, с которым познакомилась в одном из киевских ресторанов.

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