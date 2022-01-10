Как передает Politeka.net, певица Виктория Смеюха, которая после распада группы «НеАнгелы», строит сольную карьеру, поделилась интересным рассказом на своей странице в Инстаграм. Также Артистка показала видео своего выступления в черном комбизоне с прозрачной кружевной вставкой. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)

Виктория Смеюха поделилась историей, которую ей рассказала поклонница. Когда фанатка певицы гуляла со своим малышом по украшенному к праздникам торговому центру, ребенок увидел Ангелочка и запел песню «И снова мы не аааааангелы…».

«И я подумала – как здорово, что такая сложная история может ассоциироваться у детей с позитивом😃, а моим творчеством могут наслаждаться уже два поколения людей. Каждую из своих песен я проживаю, наполняюсь ей, а потом дарю эту энергию Вам.💃🏻⚡️И я вижу каждую УЛЫБКУ в зале 😃, каждый ГОЛОС,, подпевающий в унисон, слышу 👂все АПЛОДИСМЕНТЫ.👏👏👏 И для меня эта история – как небольшая Новогодняя сказка, которой я решила поделиться с Вами», - написала артистка.

Однако откровения Виктории Смеюхи встретили неоднозначно.

«Шикарно», «Голос бомба! Безумно хочется слушать, выступление - не хочется смотреть», "чего стоят выслупления Тины Кароль, хочется не только слушать но и смотреть! Потомучто выступление ДЛЯ ЗРИТЕЛЯ,танцы, образы, шоу на выступлении всё кричит -для зрителя!Виктория вы крутая нет сомнений, подарите это нам", «Пение под фонограмму - это как-то не вяжется со словами «каждую из песен проживаю и дарю энергию Вам», - пишут в комментариях.

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