Украинская певица Тина Кароль сейчас активно гастролирует, рассказывает о себе и успевает удивить нарядами, а на концерте в Киеве она произвела большое впечатление.

36-летняя Кароль после обновления имиджа дала долгожданный концерт в Киеве и произвела впечатление на фанатов своей смелостью, передает Politeka.net. В 2021 году она решила отступить от классического и простого образа и теперь постоянно экспериментирует.

На концертах Кароль теперь появляется в платьях с довольно интересными деталями – прозрачные вставки, сеточка вместо корсета, кожаные мини или платья с внушительными вырезами. К тому же, теперь Тина рассказывает, как тренируется для таких образов.

На концерте в Киеве певица блистала в своих любимых новых нарядах, причем в одном из них даже показала мастерство растяжки, ничуть не стесняясь зрителей. Ради должного эффекта Кароль подобрала максимально силуэтный образ.

Ранее Тина Кароль показала, как активно тренируется в танцевальном зале вместе со своей командой. Похоже, артистка уже готовит новый номер, на которым трудятся постановщики.

В компании молодых мужчин танцоров Кароль отрабатывала новые связки под музыку и позировала без стеснения. Она продемонстрировала себя без макияжа, укладок и ярких нарядов, предпочитая естественность.

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