Григорий Решетник, который известен по проектам "Холостяк" и многим другим, показал, как собирается на съемки впервые после новогодних праздников.

Как пишет Politeka.net, Григорий Решетник является успешным отечественным телеведущим и звездой телеканала "СТБ". Звезда недавно работал над проектами "Холостячка", "Украина має талант", а теперь будет сниматься в шоу "Холостяк". Не забывает Решетник и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Решетник был в рубашке и брюках, позируя перед зеркалом. Звезда собирался на первые съемки после новогодних праздников.

"Сегодня первый рабочий съемочный день в этом году

Праздники прошли, точнее – пролетели. Однако было очень классно!

Встречи с родными, друзьями, проведенное время с детьми – просто бесценные моменты, которые заряжают, вдохновляют на новые свершения и достижения

Благодарю Вас за тысячи теплых слов и поздравлений - все взаимно, будьте счастливы и радуйтесь жизни

Ну и конечно напишите, как Вы провели эти дни, как и где праздновали, уже вышли на работу или еще???", - написано было под фото.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Стиль огонь", "Гриша стильный", "Красавчик. Ждем невероятную правду о звездах", "Гриша огонь. Уже завтра начинаются рабочие дни".

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