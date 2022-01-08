Як пише Politeka.net, 27-річна блогерка опублікувала у своєму Instagram нове фото з 56-річним чоловіком.
На знімку подружжя позувало у фойє готелю в Карпатах, в якому вони провели ці святкові дні. Репяхова і Павлик стояли поруч з вбраною ялинкою, а за їх спиною виднілося велике дзеркало в золотій рамі.
Репяхова була одягнена в чорні штани і кремову блузку з широкими рукавами, розшиту паєтками. А ось її чоловік Павлик вибрав більш традиційний наряд, і позував у вишиванці, яку не став заправляти в штани.
"Незабутньо проведений час з родиною", - поділилася враженнями від відпочинку блогерка.
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Підписники Репяховой тут же почали коментувати її пост.
"Обожнюю вашу сторінку", "красива сім'я", "які ж ви красиві любові вам", "бажаю вам тепла, гармонії і вічної любові!", "Відрадних свят вам", - пишуть люди.
Зазначимо, що наприкінці минулого року Репяхова і Павлик серйозно посварилися, і дівчина навіть припускала, що їх сім'я може не витримати цього випробування. Однак, пізніше вона розповіла, що вони помирилися.
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