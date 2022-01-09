Як повідомляє Politeka.net, 27-річна четверта дружина легендарного 55-річного українського виконавця Віктора Павліка Катерина Реп’яхова часто ділиться із шанувальниками особистими фотографіями та відео, а також розповідає про своє життя у себе в Instagram.
Цього разу Реп’яхова обнародовала кадри з концерту в Карпатах, на якому вона побувала разом з маленьким сином Мішою та чоловіком.
Так, на сцені співала відома українська виконавиця Тоня Матвієнко, а потім її чоловік Арсен Мірзоян, який виконав свою відому пісню "Джеральдіна" під гітару.
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"Обожнюю Арсена Мірзояна", - написала Катя.
Зауважимо, що згодом для публіки виступив і Віктор Павлік, який заспівав свою легендарну пісню "Шикидим".
Раніше Politeka повідомляла, що дружина Віктора Павліка показала, як справляється з шестимісячним сином на відпочинку: "Щоб були сили...".
Нагадаємо, що молода дружина Віктора Павліка засвітила ніжності з чоловіком, кадри: "Буся, моя маленька".
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