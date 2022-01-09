Четверта дружина відомого українського виконавця Віктора Павліка Катерина Реп’яхова поділилася з шанувальниками кадрами з концерту, який вона відвідувала в Карпатах.

Як повідомляє Politeka.net, 27-річна четверта дружина легендарного 55-річного українського виконавця Віктора Павліка Катерина Реп’яхова часто ділиться із шанувальниками особистими фотографіями та відео, а також розповідає про своє життя у себе в Instagram.

Цього разу Реп’яхова обнародовала кадри з концерту в Карпатах, на якому вона побувала разом з маленьким сином Мішою та чоловіком.

Так, на сцені співала відома українська виконавиця Тоня Матвієнко, а потім її чоловік Арсен Мірзоян, який виконав свою відому пісню "Джеральдіна" під гітару.

"Обожнюю Арсена Мірзояна", - написала Катя.

Зауважимо, що згодом для публіки виступив і Віктор Павлік, який заспівав свою легендарну пісню "Шикидим".

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