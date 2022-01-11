45-летняя Кравец недавно дала интервью Маше Ефросининой в программе "Экзамен", в которой разоткровенничалась о жизни, карьере и семье. Философия Елены настолько поразила украинцев своей глубиной: звезда получила уйму положительных откликов. Именно поэтому она решила создать канал в Telegram, чтобы еще больше делиться с публикой событиями из своей жизни и различными переживаниями.

"Привет) Простите, волнуюсь…, - говорится в первом сообщении Кравец, - Этот канал я создала однажды в январскую полночь, вдохновившись совершенно неожиданным количеством тёплых слов и отзывов в адрес нашего разговора с Машей Ефросининой. Учитывая, что в других своих соцсетях я обычно довольно пассивна, меня ждёт волнительный новый опыт…🤦‍♀️ Но я готова и хочу! Попробую «выйти из сумрака»😎, чтобы делиться с вами всем, что меня интересует, удивляет, вдохновляет, заставляет задуматься и просто радует: люди, дети, идеи, литература, кино, музыка, еда, образование, медитация, психология, здоровье, красота, отношения, чудеса и вообще жизнь, как она есть…".

Звезда "Квартал 95" добавила, что собирается "писать, читать, записывать аудио, размышлять и немножко шутить" в своем канале.

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