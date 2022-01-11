Молодой повар, который стал победителем шоу "Мастер Шеф" Богдан Шинкарев рассказал, как изменилась его жизнь после проекта.

Как сообщает Politeka.net, молодой кулинар, который стал победителем шоу "Мастер Шеф" Богдан Шинкарев в интервью изданию "КП" рассказал о том, что изменилось в его жизни после проекта, и чем зарабатывает на жизнь.

Так, по словам Богдана, последние полгода изменения в жизни связаны именно с проектом, однако после победы ничего радикально не поменялось, так как прошло много времени. Сейчас парень получает много позитивных откликов после победи в шоу "Мастер Шеф", а также готовится поехать во Францию в школу кулинарии. "Жду все-таки момента, когда поеду во Францию и получу колоссальный объем знаний, которые потом хочу применить в Украине", - признается Шинкарев.

Также он отметил, что пока не бросил свою работу профессионального игрока в покер, но играет куда реже. "Сейчас совмещаю с приготовлением вкусной еды. Это оказалось сложнее, чем я думал", - говорит повар.

Что касается выигрыша, то Богдан поделился, что потратит его на открытие собственного ресторана. Правда, собирается это сделать уже после возвращения из Франции. "Мне кажется, что обучение во Франции поменяет мои кулинарные восприятия, добавит техник, понимание процессов", - подытожил Шинкарев.

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