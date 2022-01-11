Как пишет Politeka.net, Ирина Горовая была замужем за Алексеем Потапенко (Потапом) 15 лет. Пара разошлась в 2014 году. Алексей воспитал ее дочь от первых отношений Наташу, а также у пары есть совместный сын Андрей. Потапенко после развода продолжает общаться с детьми и Ириной, а также бывшие супруги управляют продюсерским центром. А недавно Горовая отправилась на отдых в ОАЭ, где отдыхает вместе с детьми. Наташа опубликовала кадры, на которых показала красотку-маму в Инстаграм.

На кадрах Ирина гуляла по улице, будучи в тапочка и необычном платье-рубашке, а на голове можно заметить повязку. Горовая с большой сумкой на плече шла по улице, когда ее снимала Наташа со спины.

"Красивая до невозможности", - написала Наташа в сторис.

На еще одном сторис дочь показала маму, которая сидела у окна с роскошным видом на город.

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