Как пишет Politeka.net, Ирина Горовая была замужем за Алексеем Потапенко (Потапом) 15 лет. Пара разошлась в 2014 году. Алексей воспитал ее дочь от первых отношений Наташу, а также у пары есть совместный сын Андрей. Потапенко после развода продолжает общаться с детьми и Ириной, а также бывшие супруги управляют продюсерским центром. А недавно Горовая отправилась на отдых в ОАЭ, где отдыхает вместе с детьми. Наташа опубликовала кадры, на которых показала красотку-маму в Инстаграм.
На кадрах Ирина гуляла по улице, будучи в тапочка и необычном платье-рубашке, а на голове можно заметить повязку. Горовая с большой сумкой на плече шла по улице, когда ее снимала Наташа со спины.
"Красивая до невозможности", - написала Наташа в сторис.
Беда с Харламовым, комик загремел в больницу с серьезной проблемой: «Гарик, держись»
Сын Ротару показал, как зима украсила их роскошный особняк под Киевом: атмосферное фото
"Будем с вами видеться реже": Ольга Мартыновская огорошила своих поклонников
Детей Галкина и Пугачевой приодели в стиле королевской семьи: «Маленький принц и принцесса»
Олег Винник неожиданно обратился к украинцам: "Обратите внимание..."
На еще одном сторис дочь показала маму, которая сидела у окна с роскошным видом на город.
Напомним, экс-жена Потапа Горовая смутила кадрами веселья с детьми на кладбище
Также Politeka сообщала, что экс-жена Потапа показала, как встречает закат вдали от Украины
А еще Politeka писала, что экс-жена Потапа в обнимку с Дорофеевой рассказала о важном событии