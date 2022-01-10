Жена Евгения Кошевого, звезды "Квартал 95", Ксения показала, как проводит время с мужем на курорте, впечатлив нежностью на фото.

Как пишет Politeka.net, Евгений Кошевой и Ксения женились еще в 2007 году. У пары есть двое дочерей - Варвара и Серафима. Сейчас семейство отправилось отдыхать на берега Индийского океану, а именно - на Мальдивы. Ксения при этом не забывает об Инстаграм, пока в отпуске, поэтому можно увидеть много интересных фото и видео из отдыха пары.

На новом фото Ксения стояла рядом с супругом Евгением. Пара была в прозрачных нарядах, позируя на фоне заката.

После этого Кошевая показала, как гуляет по белоснежному песку у Индийского океана. Кадры получились очень эффектными.

"Я так хочу,чтобы эти моменты не заканчивались. Да?", - написала Ксения.

Оля Цибульская решила прокомментировать фото: "Вы огонь".

Фанаты поставили более двух тысяч лайков и написали комментарии:

"Там только такие фото делать", "Любовь, любимая любовью", "Красивые".

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