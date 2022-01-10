Как пишет Politeka.net, Евгений Кошевой и Ксения женились еще в 2007 году. У пары есть двое дочерей - Варвара и Серафима. Сейчас семейство отправилось отдыхать на берега Индийского океану, а именно - на Мальдивы. Ксения при этом не забывает об Инстаграм, пока в отпуске, поэтому можно увидеть много интересных фото и видео из отдыха пары.
На новом фото Ксения стояла рядом с супругом Евгением. Пара была в прозрачных нарядах, позируя на фоне заката.
После этого Кошевая показала, как гуляет по белоснежному песку у Индийского океана. Кадры получились очень эффектными.
"Я так хочу,чтобы эти моменты не заканчивались. Да?", - написала Ксения.
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Оля Цибульская решила прокомментировать фото: "Вы огонь".
Фанаты поставили более двух тысяч лайков и написали комментарии:
"Там только такие фото делать", "Любовь, любимая любовью", "Красивые".
Напомним, Кошевой из «Квартал 95» поддержал друга, не выдержавшего новогодних праздников
А еще Politeka писала, что Кошевой из "Квартал 95" с женой в бикини показал украинцам, где на Земле находится рай
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