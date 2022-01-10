Актер Юрий Ткач, который является звездой "Квартал 95", улетел из Украины, взяв с собой красотку-дочь Лизу и жену Викторию.

Как пишет Politeka.net, Юрий Ткач стал популярным украинским комиком и серебряным призером высшей лиги КВН Украины. После этого звезду позвали работать в "Квартал 95", где он снимался в нескольких ситкомах. Также артист занял место судьи проекта "Рассмеши комика" с Евгением Кошевым. У Юрия есть жена Виктория и дочь Лиза.

На новом видео Юрий был вместе с супругой и дочерью. Как можно увидеть, артист стоял возле огромного бассейна и все трое прыгнули в воду, не снимая одежду.

"Короче, наконец-то, приехали на отдых", - сказал Ткач перед погружением.

"Наконец-то дождался", - написано было под видео.

Фанаты посмотрели ролик десятки тысячи раз и написали комментарии:

"Хорошего отдыха", "Хорошего отдыха вам желаю", "Молодцы, хорошего отдыха", "Юра, топ-хорошего отдыха".

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