Как пишет Politeka.net, Юрий Ткач стал популярным украинским комиком и серебряным призером высшей лиги КВН Украины. После этого звезду позвали работать в "Квартал 95", где он снимался в нескольких ситкомах. Также артист занял место судьи проекта "Рассмеши комика" с Евгением Кошевым. У Юрия есть жена Виктория и дочь Лиза.
На новом видео Юрий был вместе с супругой и дочерью. Как можно увидеть, артист стоял возле огромного бассейна и все трое прыгнули в воду, не снимая одежду.
"Короче, наконец-то, приехали на отдых", - сказал Ткач перед погружением.
"Наконец-то дождался", - написано было под видео.
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Фанаты посмотрели ролик десятки тысячи раз и написали комментарии:
"Хорошего отдыха", "Хорошего отдыха вам желаю", "Молодцы, хорошего отдыха", "Юра, топ-хорошего отдыха".
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