Известная певица и судья шоу "Співають всі" Анастасия Приходько поделилась новыми кадрами на своей странице в Инстаграм.

Как сообщает Politeka.net, знаменитая украинская певица и многодетная мама Анастасия Приходько активно ведет свою страницу в Инстаграм. Недавно она показывала, как провела праздники в кругу семьи. А сейчас артистка рассказала, что уже вернулась к трудовой деятельности.

«Кто уже работает, тот я», - написала певица.

Анастасия Приходько сделала селфи в зеркале. Певица запечатлена в черной водолазке. Естественную красоту она подчеркнула легким макияжем.

Похоже, Анастасия Приходько снялась в сюжете для программы ТСН.

Ранее певица рассказывала, что всегда готовит детям то, что они хотят кушать, даже если это разные блюда. В этот раз Анастасия Приходько, как образцовая хозяйка продемонстрировала угощения на рождественском столу. По словам певицы, она все готовила сама, заказав только суши.

Певица добавила, что после праздничных застолий боится вставать на весы.

Напомним, что Анастасия Приходько в роскошном образе впечатлила украинцев: "Обожаю просто".

Как сообщала Politeka, Приходько показала, чем развлекает детей на праздники: "Очень хочется покоя".

Также Politeka писала, что Приходько растрогала кадром со свекровью: "Пойду слезки счастья вытру...".