Жена Владимира Остапчука, ведущего шоу "Маска", Кристина Горняк показала, что ей с мужем пришлось пережить в аэропорту.

Как пишет Politeka.net, Кристина и Владимир Остапчук женились в 2020 году. Пара часто бывает вместе и радует совместными фото и видео в социальных сетях. Недавно кристина заболела во время отдыха, поэтому ей с Владимиром пришлось вернуться домой в Киев. Но красотка подлечилась и пара решила снова отправится на отдых. При этом отпуск начался не из самого приятного. Кристина опубликовала сторис, в которых все рассказала.

На сторис жена Владимира показывала ленту в аэропорту, где выдают багаж.

"Это какой-то кошмар. 2 часа мы прождали багаж и он так и не приехал на ленте. Мне и еще примерно 30 людям", - написала Кристина.

"Мы в шоке, пошли писать заявление, и тут говорят...", - добавила жена Владимира.

"Спустя 2 часа он таки нашелся. Вопрос: как такое может быть? Просто 2 часа потерянного времени. Это ужас", - добавила Кристина на втором сторис.

Напомним, ведущий "Співають всі" и "Маска" Остапчук оставил жену без подарка на Новый Год

А еще Politeka сообщала, что исхудавшая жена ведущего "Маска" и "Співають всі" Остапчука показала себя после болезни

Также Politeka писала, что жена Остапчука, подхватившая тяжелую болезнь, раскрыла, как чувствует себя сейчас



