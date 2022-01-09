Как пишет Politeka.net, Кристина и Владимир Остапчук женились в 2020 году. Пара часто бывает вместе и радует совместными фото и видео в социальных сетях. Недавно кристина заболела во время отдыха, поэтому ей с Владимиром пришлось вернуться домой в Киев. Но красотка подлечилась и пара решила снова отправится на отдых. При этом отпуск начался не из самого приятного. Кристина опубликовала сторис, в которых все рассказала.
На сторис жена Владимира показывала ленту в аэропорту, где выдают багаж.
"Это какой-то кошмар. 2 часа мы прождали багаж и он так и не приехал на ленте. Мне и еще примерно 30 людям", - написала Кристина.
"Мы в шоке, пошли писать заявление, и тут говорят...", - добавила жена Владимира.
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"Спустя 2 часа он таки нашелся. Вопрос: как такое может быть? Просто 2 часа потерянного времени. Это ужас", - добавила Кристина на втором сторис.
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