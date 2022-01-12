Как передает Politeka.net, Наталья Могилевская является популярным украинским продюсером и певицей. Также она являлась главным судьей среди звездной сотни на шоу "Співають всі".
Так, на этот раз певица опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Наталья Могилевская позирует в одном полотенце и без капли макияжа, показав свою естественную красоту.
Известный украинский певец Виталий Козловский и экс-возлюбленный Ирины Билык Дмитрий Коляденко не смогли пройти мимо и завалили артистку комплиментами: "Наша", "Красавица".
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Также поклонники оставили множество комментариев под публикацией: "Наташенька, у вас очень красивое и природное взросление. Хорошая генетика и правильное отношение к себе любимой. Я вами любуюсь и восхищаюсь", "Красота - это духовное состояние души! Вы прекрасны!", "Красотка, очень круто сейчас выглядишь. В 100 раз круче чем 10 лет назад".
Ранее сообщалось, Могилевская в одном полотенце разговорилась о страхе постареть и операциях: "Итак, продаём квартиру и..."
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