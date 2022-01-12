Известный шеф-повар и главный неизменный судья кулинарного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, сколько ему лет.

Как передает Politeka.net, Эктор Хименес-Браво является известным шеф-поваром и ресторатором. Он прославился благодаря своему участию в шоу "МастерШеф". Уже 11 сезонов он является неизменным главным судьей проекта "МастерШеф". Также, у себя в блоге он делится необычными кулинарными рецептами.

Так, на этот раз шеф-повар опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Эктор Хименес-Браво во время съемок программы "Мастер Шеф" решил рассказать, сколько лет ему исполниться через несколько дней. Стоит отметить, что день Рождения у шеф-повара 14 января.

"Друзья, через пару дней мне будет 25. Многие люди говорят, что мне будет 50, не правда, не верьте этому. Мне будет 25 лет", — заговорил Эктор Хименес-Браво.

Как известно, на самом деле Эктору Хименес-Браво исполнится 50 лет.

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