Ведущая Леся Никитюк, звезда шоу "Орел и решка", "Хто проти блондинок?" и "Le Маршрутка", рассекретила, чем питается по утрам.

Как известно, 34-летняя Никитюк уже несколько лет придерживается здорового питания, но при этом старается, чтобы было в той же мере вкусно, как и полезно. В новых "сториз" у себя в Инстаграм Леся показала свой необычный завтрак, состоящий из четырех блюд, передает Politeka.net.

"У меня сегодня на завтрак веганские наггетсы, жаренные на кокосовом масле, салат, "авокадька" и яйца", - Никитюк рассказала, что у нее на тарелке.

Ведущая отказалась от некоторых видов мяса - свинины и телятины. Птицу и яйца Леся покупает у проверенных друзей. К слову, веганские наггетсы, которыми завтракает звезда, изготавливаются только из растительных составляющих. В основе таких наггетсов - пшеничный белок и соевая мука, также есть куркума, имбирь, черный и белый перец, которые придают изделию красивый цвет и аппетитный аромат.

Кроме того Никитюк отказалась от хлебо-булочных изделий, риса, картофеля, печенья и тортов. В ее холодильнике можно найти свежие овощи с огорода ее мамы в Хмельницком.

Ранее Никитюк признавалась, что ей недорого питаться правильно. По ее словам, необязательно "пичкать себя морепродуктами", но если врач приписал бы ей их есть, она нашла бы способ зарабатывать больше.

Напомним, что Никитюк позавидовала Дорофеевой и Брежневой из-за новых песен: «А что это меня никто не пригласил?»

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