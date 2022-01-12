Тина Кароль ответила на интересный вопрос своих поклонников, передает Politeka.net. Соответствующее видео появилось на фан-странице артистки в Инстаграм. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)

Тину Кароль попросили назвать пять вещей, без которых она не смогла бы жить.

Первым артистка назвала своего сына Вениамина.

Тина Кароль с сыном, Вениамин

Затем Тина Кароль упомянула воду, пение, знания. Заключающим пунктом была любовь.

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«Без любви. Вообще к природе, к миру. В целом, любовь, как явление», - уточнила певица.

Отметим, слова Тины Кароль вызвали бурную реакцию в Сети.

«Мне она так нравилась, а теперь не очень, родителей не упомянула даже», «А как же родители?», «Оправдывается насчёт любви», «Молодец, умница!! Конечно, где сын, там и родители и так понятно!! Умница, Тиночка!!! На все вопросы ответила гениально», - пишут в комментариях.

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