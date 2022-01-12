Украинская певица Тина Кароль ответила на вопрос поклонников, разочаровав некоторых из них.

Тина Кароль ответила на интересный вопрос своих поклонников, передает Politeka.net. Соответствующее видео появилось на фан-странице артистки в Инстаграм. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)

Тину Кароль попросили назвать пять вещей, без которых она не смогла бы жить.

Первым артистка назвала своего сына Вениамина.

Затем Тина Кароль упомянула воду, пение, знания. Заключающим пунктом была любовь.

«Без любви. Вообще к природе, к миру. В целом, любовь, как явление», - уточнила певица.

Отметим, слова Тины Кароль вызвали бурную реакцию в Сети.

«Мне она так нравилась, а теперь не очень, родителей не упомянула даже», «А как же родители?», «Оправдывается насчёт любви», «Молодец, умница!! Конечно, где сын, там и родители и так понятно!! Умница, Тиночка!!! На все вопросы ответила гениально», - пишут в комментариях.

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