Известная украинская певица Тина Кароль, которая была судьей «Голоса страны» и ведущей «Танцев со звездами», произвела фурор в Сети.

Как сообщает Politeka.net, популярная певица Тина Кароль недавно выступила с крупным концертом во Дворце "Украина", на который билеты раскупили так быстро, что артистка даже не успела обзавестись билетами для своих родственников. На своем сольнике звезда впечатлила не только эмоциональным выступлением, но также эффектными нарядами и танцевальными постановками.

Тина Кароль поделилась кадрами выступления в новом посте в Инстаграм. Можно заметить, что за выступление артистка сменила несколько нарядов.

«Вы бы хотели увидеть видеоверсию концерта?» - обратилась Тина Кароль к поклонникам.

Пользователи Сети не сдержали своего восторга.

«Лучшая!!! Спасибо за любовь, и мотивацию. Любим всем сердцем», «Это было очень волшебно», «Он был нереально прекрасен», «Наша гордость», «Вау», «Невероятная», «Это было очень», - писали в комментариях, не скупясь на комплименты Тине Кароль.

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