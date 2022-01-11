Роман Сасанчин и его возлюбленная Иванна познакомились примерно два года назад, пишет Politeka.net. Красотка призналась, что поначалу не воспринимала знаки внимания от парня всерьез, но позже у нее проснулись чувства.
Пара начала строить отношения и поженилась, а не так давно на свет появилась их дочь Элизабет. В своих аккаунтах влюбленные рассказывают о буднях. В этот раз Роман Сасанчин снял, как поздравил свою жену с 24-летием, и что ей подарил.
"Ты всегда для меня на 15 лет выглядишь и есть в сердце, и та самая маленькая девочка, которую я искренне полюбил, и буду любить до конца своей жизни", - произнес певец, снимая Иванну в постели.
Артист пожелал супруге здоровья и счастья, и пообещал стараться.
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"Поздравляю тебя искренне с днем рождения, и прими от меня такой небольшой подарок", - сказал парень, дав Иванне небольшой пакетик, в котором лежало колечко со словом "Love".
"Это еще раз предложение делаешь?", - пошутила красотка и добавила: "Спасибо, котик!".
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