Некоторое время назад Роман Сасанчин и его жена стали родителями, пишет Politeka.net. У влюбленных появилась на свет дочь Элизабет, которую так будут звать по паспорту, а в жизни - Елизавета.
Молодая мама рассказывает в своем Инстаграм все, что случается в жизни ее семьи. В частности, Иванна в новом сторис рассказала, что дочь как-то странно себя вела ночью, поэтому понадобилась срочная помощь врача.
"Манюня целую ночь укает, ждем сейчас педиатра", - написала Иванна, показывая малышку, которая спала в ползунках.
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Отметим, Роман Сасанчин и Иванна - очень заботливые родители, которые следят за здоровьем дочери. Пара старается уделить много внимания девочке.
Роман Сасанчин даже заснул с дочкой на груди, видимо, устав от родительских обязанностей.
Отметим, Иванна решила показать лицо дочери практически сразу после рождения. Девушка не верит во все суеверия, и решила разделить свою радость с подписчиками.
Напомним, жена 19-летнего победителя "Голосу країни" показала лицо их новорожденной дочери и рассказала о муках
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