Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм 52-летняя Дженнифер Лопес не так часто показывает себя в простом виде, однако простые домашние кадры вызывают у фанатов даже больше реакции, чем постановочные фотосессии. Поклонники также нередко сами публикуют подобрые архивные кадры.
Одним из таких стал ролик, в котором Лопес без париков и укладок позировала в одном банном белом халате. Она наблюдала за тем, как ее дочь учится петь и поучала ее, пока девочка старалась показать свои первые успели.
«Гордое лицо мамы Джен 🥺🥺❤ моя талантливая Лулу» - пишут в сети под кадрами.
Поклонники поддержали ролик:
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« У Эммы красивый голос...👏; Вау, супер, одобряю; Джен растит конкурентку; Такая красивая 😍❤️; Пожалуйста, Эмми, пой еще, ты будешь такой же, как мама ❤️; Потрясающий и бесценный опыт; Браво Эмме!!!👏🙌😍; Вау, она удивительная, если она тоже будет певицей».
Также в Инстаграм 52-летняя Дженнифер Лопес опубликовала видео, решив поболтать со своими фанатами. Она засветилась перед камерой в миниатюрном топе, продемонстрировав свои подкачанные плечи и плоский животик. Выглядела звезда на все 100%, а ее физической форме могли бы позавидовать и молодые девушки.
«Это #MotivationMonday. Я хочу знать ваши цели и намерения на этот год!!! Может быть, мы сделаем их вместе. Расскажите мне в комментариях ниже», - подписала видео звезда.
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