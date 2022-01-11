Відома українська співачка Тіна Кароль, яка була суддею «Голосу країни» і ведучою «Танців з зірками», вирішила також зайнятися створенням власного магазину одягу.

Як повідомляє Politeka.net, популярна співачка Тіна Кароль за роки своєї кар'єри встигла зайнятися не тільки одним напрямком, в якому могла б розвиватися. Артистка також багато років працювала телеведучою, а з недавніх пір стала рекламувати одяг свого бренду.

Тепер Кароль може похвалитися не тільки духами зі своїм Імінем, помадами і декором, але ще і цілим магазином з різними речами. Однією з таких стала толстовка із зображенням пряника, який був оригінально вишитий на м'якій тканині.

Судячи з опису, дана деталь гардеробу обійдеться фанатам в 1300 грн. Кароль вже не раз з'являлася в такому одязі і помічала, що дуже задоволена своїм дитячим стилем. Лосини і тапочки з курткою вдало завершили її образ.

Зазначимо, Кароль також нещодавно виступила з великим концертом у Палаці "Україна", на який квитки розкупили так швидко, що артистка навіть не встигла обзавестися квитками для своїх родичів. На своєму сольнику зірка вразила не тільки емоційним виступом, але також ефектними нарядами і танцювальними постановками.

Тіна Кароль поділилася кадрами виступу в новому пості в Instagram. Можна помітити, що за виступ артистка змінила кілька нарядів.

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