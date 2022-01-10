Відома українська співачка Тіна Кароль, яка була суддею «Голосу країни» і ведучою «Танців з зірками», викликала фурор у мережі.

Як повідомляє Politeka.net, популярна співачка Тіна Кароль нещодавно виступила з великим концертом у Палаці "Україна", на який квитки розкупили так швидко, що артистка навіть не встигла обзавестися квитками для своїх родичів. На своєму сольнику зірка вразила не тільки емоційним виступом, але також ефектними нарядами і танцювальними постановками.

Тіна Кароль поділилася кадрами виступу в новому пості в Instagram. Можна помітити, що за виступ артистка змінила кілька нарядів.

"Ви б хотіли побачити відеоверсію концерту?» - звернулася Тіна Кароль до шанувальників.

Користувачі Мережі не стримали свого захоплення.

"Найкраща!!! Спасибі за любов, і мотивацію. Любимо всім серцем», «це було дуже чарівно», «він був нереально прекрасний», «Наша гордість», «Вау», «Неймовірна», "це було дуже", - писали в коментарях, не скупившись на компліменти Тіні Кароль.

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