Тіна Кароль відповіла на цікаве питання своїх шанувальників, передає Politeka.net. Відповідне відео з'явилося на фан-сторінці артистки в Instagram. (Щоб подивитися-проскролльте вниз)
Тіну Кароль попросили назвати п'ять речей, без яких вона не змогла б жити.
Першим артистка назвала свого сина Веніаміна.
Потім Тіна Кароль згадала воду, спів, знання. Заключним пунктом була любов.
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"Без любові. Взагалі до природи, до світу. В цілому, любов, як явище", - уточнила співачка.
Відзначимо, слова Тіни Кароль викликали бурхливу реакцію в мережі.
"Мені вона так подобалася, а тепер не дуже, батьків не згадала навіть"," а як же батьки?", "Виправдовується щодо любові«," молодець, розумниця!! Звичайно, де син, там і батьки і так зрозуміло!! Розумниця, Тіночка!!! На всі питання відповіла геніально", - пишуть в коментарях.
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