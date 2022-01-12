Как сообщает Politeka.net, на своей странице в Instagram известная и талантливая 34-летняя украинская ведущая Леся Никитюк, которая прославилась после выступления на "Рассмеши комика", потом была ведущей "Орел и решка", а сейчас работает в шоу "Кто сверху?"на Новом канале, часто делится с поклонниками новыми фото и видео, а также рассказывает о себе.

На этот раз Леся решила похвастаться дорогой покупкой и сделала это в привычном себе юмористическом стиле.

"Никогда ничего себе не жалейте, кто-то поехал отдыхать на острова, я сделала проще, за такие же деньги купила себе колготки 😌 ", - написала Никитюк.

Как видим, Леся лежала на широкой двуспальной кровати в черном топе и колготках, красиво вытянув свои длинные ноги. Также телеведущая отметила, что ее новые колготки от бренда Skims, который принадлежит американской телевизионной звезде, модели Ким Кардашьян.

"На Житомирской фабрике 🧦можно было такие же дешевле взять 😂 ", "У каждого свои приоритеты 👍 "," Боже, какая львица 😍 ", "Настоящая женщина! Как порвутся не выбрасывай - лук поскладаешь в колготы 😂😂😂 " Леся вы огонь 🔥🔥🔥🔥", "Козырно 👍😁 ", - написали поклонники Никитюк.

Ранее Politeka сообщала, что "На кокосовом масле": Никитюк показала свой крутой завтрак, который стоит попробовать каждому.

Напомним, что Никитюк позавидовала Дорофеевой и Брежневой из-за новых песен: "А что это меня никто не пригласил?"

Также Politeka писала, что блондинка из "Женского квартала" заработала поцелуй от Леси Никитюк: "Всегда хочу победить".