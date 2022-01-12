Як відомо, 34-річна Нікітюк вже кілька років дотримується здорового харчування, але при цьому намагається, щоб було в тій же мірі смачно, як і корисно. У нових "сторіз" у себе в Instagram Леся показала свій незвичайний сніданок, що складається з чотирьох страв, передає Politeka.net.
"У мене сьогодні на сніданок веганські нагетси, смажені на кокосовій олії, салат, "авокадька" і яйця", - Нікітюк розповіла, що у неї на тарілці.
Ведуча відмовилася від деяких видів м'яса - свинини і телятини. Птицю і яйця Леся купує у перевірених друзів. До речі, веганські нагетси, якими снідає зірка, виготовляються тільки з рослинних складових. В основі таких нагетсів - пшеничний білок і соєве борошно, також є куркума, імбир, чорний і білий перець, які надають виробу красивий колір і апетитний аромат.
Крім того Нікітюк відмовилася від хлібо-булочних виробів, рису, картоплі, печива і тортів. В її холодильнику можна знайти свіжі овочі з городу її мами в Хмельницькому.
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Раньше Нікітюк зізнавалася, що їй недорого харчуватися правильно. За її словами, необов'язково "пихати себе морепродуктами", але якщо лікар приписав би їй їх їсти, вона знайшла б спосіб заробляти більше.
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