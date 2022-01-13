Американская актриса и певица Дженнифер Лопес в 52 года уже не раз производила впечатление на фанатов кожей без морщин и подтянутыми формами.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм Дженнифер Лопес чаще всего показывает счатсливые моменты из празднований, лучшие моменты с концертов и разные случаи на ее тренировках с танцевальной командой. Много раз исполнительнице писали, что фанатам сложно поверить в то, как натурально выглядит она в свои годы.

Сама Лопес подчеркивает, что у нее нет вредных привычек (звезда даже не пьет чай, чтобы не испортить оттенок гожи), а также совсем не пьет на вечеринках. Но это не значит, что она идеальная и отказывается от сладкого или вкусностей.

На одном из фото прошлого года можно заметить, что исполнительница не стесняется показать живот, формы в ними-топе и любит ходить по улицам с золотыми украшениями. Она не скрывает, что всегда была не до статочно худой, но и на диеты садиться не желает.

Также Лопес, которая недавно возобновила отношения с голливудским актером Беном Аффлеком, засветилась с другим известным мужчиной по имени Бенни. Вместе парочка зажгла в машине, дав поклонникам послушать отрывок из песни, которую они в скором времени выпустят.

«Скучаю по вам двоим!», «Бенни и Дженни. Да благословит вас Бог обоих», «Мы любим Бенни, ремикс и вас», «Не могу дождаться выхода этого ремикса!», «Королева», «Все, что ты делаешь – супер», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Дженнифер Лопес продемонстрировала, почему ей завидуют даже молодые.

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