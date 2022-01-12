Солистка популярной украинской группы KAZKA, Александра Зарицкая, показала, как выглядит после того, как похудела - кадры вышли очень смелыми.

Александра Зарицкая в прошлом году приняла участие в шоу "Танці з зірками", сообщает Politeka.net. Ради проекта сначала певица сбросила 12 килограммов, а спустя некоторое время артистка похудела на все - 20.

Певица призналась в одном из интервью, что ей нравится ее новый вес и она чувствует себя в нем комфортно.

На новом видео в Инстаграм солистка KAZKA решила показать себя в белье. Кадры вышли довольно смелыми. Красотка была с полотенцем на голове, и прижала между губ палец.

Примечательно, что при этом Александра Зарицкая была без макияжа.

Отметим, в одном из интервью она рассказала, что скинуть лишние килограммы ей помогли занятия танцами и правильное питание. Артистка начала себя ограничивать в еде с начала прошлого лета, и подключила также физические нагрузки. Александра Зарицкая отказалась от сладкого, мучного и жареного.

Звезда стремилась похудеть, чтобы ее партнеру, Юрию Мешкову, было легче ее поднимать на шоу. При этом и после вылета из проекта она продолжила работу над собой.

Напомним, похудевшая на 20 килограммов Зарицкая смогла удивить внешностью в обычной жизни

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