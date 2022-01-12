Как передает Politeka.net, Александра Зарицкая является известной украинской певицей. Она выступает в группе KAZKA, где является солисткой. Артистка покинула 10-ый эфир шоу "Танці з зірками", где её напарником на паркете был Юрий Мешков. Как известно, за время участия на проекте "Танці з зірками" Александра Зарицкая похудела на 20 кг.

Так, на этот раз солистка группы "KAZKA" опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Александра Зарицкая продемонстрировала, как выглядит без макияжа. Также, певица решила поделиться своими переживаниями после своего возвращения из Грузии.

"Что же, я очень надеюсь, что смогу вернуть свой режим к нормальному, но, я в Киеве и я только проснулась. Ну ничего, всем доброе утро", — пожелала певица.

"Я поняла точно то, что я отдохнула. А что делать, чтобы не скучать по солнцу? Мне не хватает солнца, и мне не хватает танцев, поэтому сегодня я уже поеду танцевать", — поделилась Александра Зарицкая.

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