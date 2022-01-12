Певица Санта Димопулос, которая побеждала на шоу "Танці з зірками", показала себя в купальнике и подросшую дочь Соню.

Как пишет Politeka.net, Санта Димопулос стала успешной певицей и побеждала на шоу "Танці з зірками". Известно, что звезда в 2008 году родила сына от Андрея Джеджулы, с которым разошлась через несколько лет. А в 2015 году Санта вышла замуж за бизнесмена Игоря Кучеренко, от которого родила дочь Софию в 2019 году. Не забывает Санта и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом сторис Санта позировала в купальнике, который идеальной подчеркнул фигуру певицы. Звезда была с собранными волосами в узел и стояла в бассейне для маленьких деток. В руках Димопулос держала дочь Софию, которая была тоже в закрытом купальнике и с косичками. Санта улыбалась, смотря на маленькую дочь.

До этого Санта показала, как малышка спустилась по горке. Девочка после спуска оказалась в воде.

Напомним, Санта Димопулос показала идеальную фигуру в Дубае и рассказала о своих планах

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