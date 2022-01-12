Как передает Politeka.net, Анна Тринчер является известной украинской актрисой и певицей. Она прославилась благодаря своим ролям в сериале "Школа" и в фильме "Скажене весілля". Также, она проявила себя на вокальном шоу "Голос країни". Недавно стало известно, что Анна Тринчер и скандальный блогер Александр Волошин решили пожениться.
Так, на этот раз певица опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Как известно, Анна Тринчер собирается сделать себе операцию по увеличению груди, однако, перед этой операцией ей потребовалось пройти обследование в больнице. На кадрах Анна Тринчер переживает из-за операции, которая вскоре должна состояться.
"Меня трусит сегодня целый день. На какое-то время я пропаду из Инстаграм...Пришли результаты анализов", — рассказала Анна Тринчер.
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Когда состоится операция певица не раскрыла.
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