Известная певица и звезда сериала "Скажене весілля" Анна Тринчер перед операцией рассказала, как себя чувствует.

Как передает Politeka.net, Анна Тринчер является известной украинской актрисой и певицей. Она прославилась благодаря своим ролям в сериале "Школа" и в фильме "Скажене весілля". Также, она проявила себя на вокальном шоу "Голос країни". Недавно стало известно, что Анна Тринчер и скандальный блогер Александр Волошин решили пожениться.

Так, на этот раз певица опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Как известно, Анна Тринчер собирается сделать себе операцию по увеличению груди, однако, перед этой операцией ей потребовалось пройти обследование в больнице. На кадрах Анна Тринчер переживает из-за операции, которая вскоре должна состояться.

"Меня трусит сегодня целый день. На какое-то время я пропаду из Инстаграм...Пришли результаты анализов", — рассказала Анна Тринчер.

Когда состоится операция певица не раскрыла.

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