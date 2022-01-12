Как сообщает Politeka.net, жена звезды "Квартал 95" Юрия Ткача Виктория опубликовала в своем Instagram забавное видео с маленькой дочкой Лизой, которая выглядит и ведет себя очень забавно. Похоже, семейство отправилось на отдых куда-то далеко, от этого поведение девочки изменилось. Именно сменой поясов и новый климат Юрий называет причиной такого вида своей Лизы.
В ролике малышка стоит на скамейке в голубом платьице, пританцовывает и подпевает музыке за кадром. При этом у нее оригинальные разноцветные косички и большие эльфийские уши. кажется, будто Лиза совсем не замечает родителей и всех вокруг.
Под конец ролика в кадр попал Ткач, который и нашел объяснение странному поведению маленькой дочери – смена часовых поясов и новый климат. "Это просто смена климата и часовых поясов. Нужно просто поспать. Смотрите до конца, всему есть объяснение", - подписала видео Виктория Ткач.
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