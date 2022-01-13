Александра Зарицкая в прошлом году приняла участие в шоу "Танці з зірками", сообщает Politeka.net. Давались выступления девушке непросто, она очень много старалась и ради проекта сбросила 12 килограммов, а уже после Зарицкая рассказала, что сбросила все 20 кг.

Поэтому фанаты стали замечать - Александра стала более уверена в себе, более раскрепощенная и теперь нередко интригует кадрами в довольно интееснях нарядах. Не обходится и без пикантных селфи.

Расстегнув черную блузу, артистка продемонстрировала свой лиф с сеточкой и даже прикрыла лишнее смайликом, чтобы избежать блокирования контента в Инстаграм. Волосы Александра оставила распущенными, а лицо намеренно закрыла за своим смартфоном.

Ранее мы писали, певица призналась в одном из интервью, что ей нравится ее новый вес и она чувствует себя в нем комфортно.

Отметим, в одном из интервью она рассказала, что скинуть лишние килограммы ей помогли занятия танцами и правильное питание. Артистка начала себя ограничивать в еде с начала прошлого лета, и подключила также физические нагрузки. Александра Зарицкая отказалась от сладкого, мучного и жареного.

Напомним, похудевшая на 20 килограммов Зарицкая смогла удивить внешностью в обычной жизни

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