Александра Зарицкая в прошлом году приняла участие в шоу "Танці з зірками", сообщает Politeka.net. Давались выступления девушке непросто, она очень много старалась и ради проекта сбросила 12 килограммов, а уже после Зарицкая рассказала, что сбросила все 20 кг.
Поэтому фанаты стали замечать - Александра стала более уверена в себе, более раскрепощенная и теперь нередко интригует кадрами в довольно интееснях нарядах. Не обходится и без пикантных селфи.
Расстегнув черную блузу, артистка продемонстрировала свой лиф с сеточкой и даже прикрыла лишнее смайликом, чтобы избежать блокирования контента в Инстаграм. Волосы Александра оставила распущенными, а лицо намеренно закрыла за своим смартфоном.
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Ранее мы писали, певица призналась в одном из интервью, что ей нравится ее новый вес и она чувствует себя в нем комфортно.
Отметим, в одном из интервью она рассказала, что скинуть лишние килограммы ей помогли занятия танцами и правильное питание. Артистка начала себя ограничивать в еде с начала прошлого лета, и подключила также физические нагрузки. Александра Зарицкая отказалась от сладкого, мучного и жареного.
Напомним, похудевшая на 20 килограммов Зарицкая смогла удивить внешностью в обычной жизни
А еще Politeka писала, что солистка KAZKA Зарицкая, показав себя без макияжа, поделилась переживаниями
Также Politeka сообщала, что Зарицкая из KAZKA озадачила рассказами об отдыхе в Грузии