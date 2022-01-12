Ектор-Хіменес Браво з іншими суддями "Майстер Шеф" об'єднався з зірками "Україна має талант" і насмішив українців.

Як пише Politeka.net, "Майстер Шеф" - популярне українське кулінарне шоу, яке судять Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський. На новому відео, яке опублікував Ектор, судді об'єдналися зі своїми колегами з "Україна має талант" Сергієм Притулою, Ксенією Мішиною та Євгеном Котом. Ролик Хіменес-Браво опублікував в Instagram.

На відео всі шестеро вийшли спиною під музику з "Мисливці за привидами".

"Хто дасть кращий підпис?)

Виставлю ваш профіль в сторіз",-написав Хіменес-Браво.

Фанати подивилися ролик сотні тисяч разів і написали коментарі:

"Мафія прокидається", "місячна хода Майстер шеф", "вихід тих хто вижив після свят", "вихід легендарних", "коли знижки в супермаркеті і потрібно йти назад", "коли зрозумів, що не все висловив учасникам", "повернення з майонезної Коми", "коли забули випити на коня".

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