Як пише Politeka.net, "Майстер Шеф" - популярне українське кулінарне шоу, яке судять Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський. На новому відео, яке опублікував Ектор, судді об'єдналися зі своїми колегами з "Україна має талант" Сергієм Притулою, Ксенією Мішиною та Євгеном Котом. Ролик Хіменес-Браво опублікував в Instagram.
На відео всі шестеро вийшли спиною під музику з "Мисливці за привидами".
"Хто дасть кращий підпис?)
Виставлю ваш профіль в сторіз",-написав Хіменес-Браво.
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Фанати подивилися ролик сотні тисяч разів і написали коментарі:
"Мафія прокидається", "місячна хода Майстер шеф", "вихід тих хто вижив після свят", "вихід легендарних", "коли знижки в супермаркеті і потрібно йти назад", "коли зрозумів, що не все висловив учасникам", "повернення з майонезної Коми", "коли забули випити на коня".
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