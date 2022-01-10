Ксенія Мішина завоювала величезну популярність в Україні, пише Politeka.net. Торік актриса стала суддею на шоу "Україна має талант", де в компанії з нею знімалися телеведучий Сергій Притула і хореограф Євген Кот.
Артистка активно веде сторінку в Instagram і в одних з останніх сторіс розповіла, що готується до зйомок в шоу "Майстер Шеф", де зустріла старого знайомого - Сергія Притулу.
"Тільки позбулася і знову ось це ось до мене прийшов", - поділилася Ксенія Мішина, записуючи відео з телеведучим.
"Вдає ніби не рада мене бачити", - відповів Сергій Притула.
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"Дуже рада! Дуже!",- відповіла актриса, притулившись щокою до колеги.
Артистці дуже сподобалося на зйомках "Майстер Шеф", за її словами, це було "дуже класно, смачно, прикольно", але вона не знає, коли вийде випуск з нею.
Зазначимо, Ксенія Мішина зізналася, що вона була рада зайняти місце судді на шоу "Україна має талант". Зірка зізналася - вона хоче допомагати талантам, і втілювати їхні мрії в життя.
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