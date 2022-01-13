Певица Анна Тринчер после похудения и увеличения губ рассказала, к какой операции сейчас готовится, поделившись с украинцами.

Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер является успешной украинской певицей и блогеркой. Артистка ведет активно социальные сети, где рассказывает о себе все. Сейчас Тринчер активно готовится к пластической операции по увеличению груди. Анна записала новые сторис, где поделилась с фанатами своими успехами.

На сторис Тринчер снимала себя крупным планом.

"Последнее осталось", - написала звезда в сторис.

"Я похудела, привела свою самооценку в порядок. Накачала губы, научилась краситься, последнее, что мне не нравилось в себе - изменится уже совсем скоро", - сказала Тринчер.

Известно, что Анна хочет увеличить себе бюст. Артистка пока еще не решила, какой из размеров себе хочет, поэтому постоянно советуется с фанатами об этом вопросе.

"Я пошла еще раз на консультацию. Не могу определится с размером", - писала Тринчер ранее.

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