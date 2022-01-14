Как сообщает Politeka.net, известный украинский хореограф, танцор и судья шоу "Україна має талант" Евгений Кот, который вместе с Ксенией Мишиной победил на "Танцях з зірками", стал участником проекта "Мой секрет", где рассказал известной ведущей Маше Ефросининой о личном.

Как известно, у родителей Евгения Кота было трое детей - он, старший на 2,5 года брат Дмитрий и младшая на 7 лет сестра Ангелина. Так, хореограф рассказал Ефросининой о старшем брате Дмитрии, который умер 5 лет назад.

"В 30 лет он умер, ушел от нас...Дима заболел раком. Это был рак крови... Лимфобластный лейкоз Т-клеточный, который страшнее, хуже В-клеточного. 30 лет ему было. У него как раз была доченька маленькая, два годика. И он получил такой диагноз в один момент. Мы поняли, что что-то не так. У него по всему телу получились такие кроподтеки, сосудики полопали по всему телу. Он был уверен в себе парень, как и я очень, очень умный, но жесткий. К нему все прислушались: и мама, и папа, и я, и сестра", - рассказал Кот.

Затем Евгению стало плохо, но он все же вернулся к разговору. Он сказал, что они с братом были настоящими друзьями. Вскоре после появления синяков ему стало плохо, они поехали в больницу и узнали о диагнозе.

Кот заметил, что никто не думал о плохом, ведь брат был молодым и его сразу же начали лечить. Сперва болезнь отступила, Дмитрий был в ремиссии, но был вынужден пройти курс химиотерапии.

"Он потратил более 300 тыс евро на лечение и умер от побочных эффектов. У него все время было состояние ремиссии и должна была быть последняя химия после которого его отпустили бы домой и дали справку, что "ЗДОРОВ". Но ему плохо уже было то время, очень сильно плохо. Мы его из дома привезли в больницу, я помню, как выводил его из подъезда, он почти терял сознание, у него зрачки были такие широкие", - вспоминает Кот.

Хореограф отметил, что у брата отказали почки, он задыхался из-за воды в легких, плохо видел. Евгений Кот узнал о смерти брата, когда уехал домой из больницы отдохнуть после того, как несколько суток просидел в больнице.

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