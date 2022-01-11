Як повідомляє Politeka.net, популярний український хореограф Євген Кот, який був суддею шоу "Україна має талант", у програмі "Мій секрет" розкрив телеведучій Маші Єфросиніній подробиці, як отримав травму на концерті Тіни Кароль.
Виявилося, що коли майбутній зірці телебачення Жені було близько 19 років, він працював у шоубалеті Кароль. Тоді під час виступу, виконуючи танцювальний трюк, хореограф і отримав травму.
За словами Євген, вони готували номер на пісню "Пупсик", в якому танцюрист повинен був пролетіти над дівчатами з шоубалету і акуратно приземлитися. Однак щось пішло не так і він отримав травму через неправильне приземлення.
"Я летів головою вниз на руки. Летів на Тіну, Яну заєць і Катю Кузьменко. І падаю прямо на руки. Мої зап'ястя відразу напухли і на сцену більше я не вийшов", - розповів Кот.
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