Відомий хореограф і переможець "Танців з зірками" Євген Кот розповів, як працював у балеті Тіни Кароль і отримав травму під час концерту.

Як повідомляє Politeka.net, популярний український хореограф Євген Кот, який був суддею шоу "Україна має талант", у програмі "Мій секрет" розкрив телеведучій Маші Єфросиніній подробиці, як отримав травму на концерті Тіни Кароль.

Виявилося, що коли майбутній зірці телебачення Жені було близько 19 років, він працював у шоубалеті Кароль. Тоді під час виступу, виконуючи танцювальний трюк, хореограф і отримав травму.

За словами Євген, вони готували номер на пісню "Пупсик", в якому танцюрист повинен був пролетіти над дівчатами з шоубалету і акуратно приземлитися. Однак щось пішло не так і він отримав травму через неправильне приземлення.

"Я летів головою вниз на руки. Летів на Тіну, Яну заєць і Катю Кузьменко. І падаю прямо на руки. Мої зап'ястя відразу напухли і на сцену більше я не вийшов", - розповів Кот.

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