Как передает Politeka.net, Анастасия Приходько является популярной артисткой. Она прославилась благодаря своей победе на проекте "Фабрика Звезд". После этого, певица представляла Украину на международном конкурсе Евровидение в 2009-ом году. Также, Настя Приходько вошла в звездную сотню на шоу "Співають всі".
Так, на этот раз певица опубликовала новые фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Анастасия Приходько показала свою дочь от первого мужа. Стоит отметить, что Приходько проживала ранее со своим гражданским мужем и отцом Наны - Нуриком Кухилава (чтобы посмотреть все фото дочери, доскролльте до конца страницы).
"Моя дочка, моя девочка, спасибо Богу, что он подарил мне тебя! Ты меня от многого спасла в этой жизни, и помогла пройти все самые сложные периоды… Ты появилась тогда, когда я уже не верила в то, что могу быть счастливой! А ты подарила мне это счастье! Я тебя очень люблю! С праздником моя Чипи", — поздравила свою дочь Анастасия Приходько.
Как менялось лицо Аллы Пугачевой после пластических операций: "Такая разная..."
"Тушат десятки человек": под Киевом пылает масштабный пожар
18-летнюю дочь Елены Кравец из "Квартал 95" настигли проблемы со здоровьем: "Все люди с плохим..."
Авария унела жизни бойцов АТО: "Ехали на похороны, но так и не доехали"
Звезда "проклятого" сериала ушел из жизни при загадочных обстоятельствах: первые детали трагедии
Напомним, что Анастасия Приходько ранее заявляла, что её бывший гражданский муж Нурик Кухилава не раз поднимал на неё руку и почти в открытую ей изменял. Отношения они разорвали около 9 лет назад.
Ранее сообщалось, судья "Співають всі" Приходько показала, чем развлекает себя с детьми на праздники: "Очень хочется покоя"
Также, судья "Співають всі" Приходько растрогала кадром со свекровью, которую очень любит: "Пойду слезки счастья вытру, и..."
Politeka рассказывала, судья "Співають всі" Приходько вызвала восторг в роскошном образе на сцене: "Обожаю просто"