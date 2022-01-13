Известная певица и судья шоу "Співають всі" Анастасия Приходько показала свою дочь от первого мужа, который, по её рассказам, ей изменял и поднимал на неё руку

Как передает Politeka.net, Анастасия Приходько является популярной артисткой. Она прославилась благодаря своей победе на проекте "Фабрика Звезд". После этого, певица представляла Украину на международном конкурсе Евровидение в 2009-ом году. Также, Настя Приходько вошла в звездную сотню на шоу "Співають всі".

Так, на этот раз певица опубликовала новые фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Анастасия Приходько показала свою дочь от первого мужа. Стоит отметить, что Приходько проживала ранее со своим гражданским мужем и отцом Наны - Нуриком Кухилава (чтобы посмотреть все фото дочери, доскролльте до конца страницы).

"Моя дочка, моя девочка, спасибо Богу, что он подарил мне тебя! Ты меня от многого спасла в этой жизни, и помогла пройти все самые сложные периоды… Ты появилась тогда, когда я уже не верила в то, что могу быть счастливой! А ты подарила мне это счастье! Я тебя очень люблю! С праздником моя Чипи", — поздравила свою дочь Анастасия Приходько.

Напомним, что Анастасия Приходько ранее заявляла, что её бывший гражданский муж Нурик Кухилава не раз поднимал на неё руку и почти в открытую ей изменял. Отношения они разорвали около 9 лет назад.

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