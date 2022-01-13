Как передает Politeka.net, Даша Квиткова является известным блогером на просторах сети Инстаграм. Она получила популярность благодаря своему участию в девятом сезоне проекта "Холостяк" с популярным радиоведущим Никитой Добрыниным. Более года назад пара поженилась и полгода назад у них родился сын, которого они назвали Лев.

Так, на этот раз жена "Холостяка" Добрынина опубликовала новые фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Даша Квиткова показала своего сына - Льва, которому уже полгода. Под фото Квиткова заговорила о том, как изменилась её жизнь после рождения сына.

"Полгода назад жизнь подарила нам самого эмоционального, жизнерадостного, разговорчивого и сладкого мальчика на свете



Каждый день с тобой не похож на предыдущий. Ты наш человек - праздник, с тобой нам точно скучать не прийдется



6 месяцев нашему большому маленькому сердцу", — рассказала Даша Квиткова.

Поклонники оставили множество комментариев под фото: "Какой сладкий малыш😍 Здоровья и счастья Вашей семье", "Какой он классный. Влюблена в него!", "Как быстро растет", "Даша, малой очень похож на твоего папу".

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