Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram блогер Даша Квиткова, которая стала женой главного героя реалити-шоу"Холостяк" Никиты Добрынина и 13 июля 2021 года родила ему сына Льва, часто делится с поклонниками фотографиями и видео, а также рассказывает о себе и будущих планы.

На этот раз Квиткова пожаловалась поклонникам, что уже не выдерживает и находится на грани нервного срыва и очень понимает свою маму.

"Я на гране нервного срыва. Сказать, что я схожу с ума, ничего не сказать", - говорит Квиткова.

Жена Добрынина призналась, что ей даже пришлось пить успокоительные таблетки, ведь маленький Лев плохо спит ночью.

"Я не буду играть в супер идеальную картинку и рассказывать, как все круто, потому скажу прямо: вчера ночью я уже пила Магний В3 антистресс, потому что я уже все, была на грани. У меня текли слезы, потому что не спать какое-то количество времени подряд... Это приводит к тому, что твоя нервная система просто рушится", - призналась Даша.

Квиткова заметила, что маленький Лев очень энергичный, ему все время нужно что-то исследовать, куда-то ползти, показывать свои эмоции даже ночью.

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