Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая является успешной украинской телеведущей. У звезды есть трое детей - старший сын Илья от бывшего супруга, а также Иван и Даниил от Юрия Горбунова, с которым в официальных отношениях с 2017 года. Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новых фото Катя появилась в мини-бикини. Звезда стояла на SUB-серфинге, впечатляя фигуркой. На других фото также можно увидеть сына Ивана и мужа Юрия.
"Еще немного солнца и активного отдыха :) с Иваном извинялись уже все развлечения :)", - написала Катя под фото.
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Фанаты, включая Лесю Никитюк, поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Классные, положительные фото!", "Какая красота, без Вани не было бы, вероятно, такого замечательного отдыха", "Мамочка троих детей. Браво, фигурка".
Напомним, Горбунов показал честное фото Осадчей в купальнике в профиль
А еще Politeka сообщала, что Катя Осадчая в розовых шортах хвастнула идеальной фигурой через полгода после родов
Также Politeka писала, что Осадчая в купальнике показала, как выглядит без капли макияжа