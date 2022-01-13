Как пишет Politeka.net, Александра Зарицкая - популярная отечественная певица, которая прославилась вместе с группой KAZKA на весь мир. Артистка недавно участвовала в шоу "Танці з зірками", где заняла пятое место вместе с Юрием Мешковым. После проекта звезда намекнула, что они не просто партнеры по танцам. Также Александра призналась, что за время проекта ей удалось скинуть 20 кг. Зарицкая продолжает активно вести страничку в Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новых сторис Александра появилась в стильном образе. Как можно понять, звезда пришла в клинику, где была Леся Никитюк. Телеведущая представилась владелицей клиники и потянула в палату.

"Сразу минус два килограмма на первой процедуре", - сказала Леся, предлагая Саше услугу.

"А я буду как Леся Никитюк?", - спросила Зарицкая в ответ.

"Нет, как Леся Никитюк никто не будет", - ответила звезда.

"А канфетку можно?", - спросила Александра.

"Забери, я тебе дам конфетку сейчас", - поругалась Леся.

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