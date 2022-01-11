Как пишет Politeka.net, Александра Зарицкая сильно изменилась за время участия в танцевальном шоу. Ради проекта певица села на диету и занялась изнурительными тренировками. Результат не заставил себя долго ждать – девушка начала стремительно терять вес и стала выглядеть великолепно.
В Инстаграм Александра Зарицкая опубликовала архивное видео с модного показа. Она засветилась среди моделей еще до потери веса.
«У нас в архивах еще осталось несколько видео о важных событиях в прошлом году. Кажется, сейчас самое время поделиться с вами;) UFW September ’21. Показ @gasanova_boutique», - подписала видео звезда.
В комментариях ей оставили массу приятных слов.
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«Какая красивая», «Сейчас вы выглядите намного лучше», «Ничего себе, как красиво», «Атмосферно получилось», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Александра Зарицкая удивила рассказами об отдыхе в Грузии: «Успела и поплакать, и…».
Еще Politeka писала, что Александра Зарицкая похвасталась шпагатом, удивив поклонников: «Сногсшибательная».
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