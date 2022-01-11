Как пишет Politeka.net, Александра Зарицкая сильно изменилась за время участия в танцевальном шоу. Ради проекта певица села на диету и занялась изнурительными тренировками. Результат не заставил себя долго ждать – девушка начала стремительно терять вес и стала выглядеть великолепно.

В Инстаграм Александра Зарицкая опубликовала архивное видео с модного показа. Она засветилась среди моделей еще до потери веса.

«У нас в архивах еще осталось несколько видео о важных событиях в прошлом году. Кажется, сейчас самое время поделиться с вами;) UFW September ’21. Показ @gasanova_boutique», - подписала видео звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

Популярные статьи сейчас

Как менялось лицо Аллы Пугачевой после пластических операций: "Такая разная..."

Ценник из ресторана в Буковеле вызвал бурную реакцию в Сети: "Лучше пять раз в Европу съездить"

Сын Ротару показал, как зима украсила их роскошный особняк под Киевом: атмосферное фото

"Холостячка" Мишина показала, у кого теперь на руках теперь нежится по ночам: "Ну все, отработала"

Известный российский актер пропал без вести в Казахстане: "Последний раз связался с мамой..."
Показать еще

«Какая красивая», «Сейчас вы выглядите намного лучше», «Ничего себе, как красиво», «Атмосферно получилось», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Александра Зарицкая удивила рассказами об отдыхе в Грузии: «Успела и поплакать, и…».

Еще Politeka писала, что Александра Зарицкая похвасталась шпагатом, удивив поклонников: «Сногсшибательная».

Также Politeka сообщала, что Александру Зарицкую не узнать после похудения: "Невообразимая".