Солистка группы KAZKA, экс-участница шоу «Танцы со звездами», Александра Зарицкая, которая за последний год похудела более, чем на 20 кг, напомнила, какой была совсем недавно.

Как пишет Politeka.net, Александра Зарицкая сильно изменилась за время участия в танцевальном шоу. Ради проекта певица села на диету и занялась изнурительными тренировками. Результат не заставил себя долго ждать – девушка начала стремительно терять вес и стала выглядеть великолепно.

В Инстаграм Александра Зарицкая опубликовала архивное видео с модного показа. Она засветилась среди моделей еще до потери веса.

«У нас в архивах еще осталось несколько видео о важных событиях в прошлом году. Кажется, сейчас самое время поделиться с вами;) UFW September ’21. Показ @gasanova_boutique», - подписала видео звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Какая красивая», «Сейчас вы выглядите намного лучше», «Ничего себе, как красиво», «Атмосферно получилось», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Александра Зарицкая удивила рассказами об отдыхе в Грузии: «Успела и поплакать, и…».

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