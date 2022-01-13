Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво не только звезда проекта "Мастер Шеф", но и успешный украинский и канадский бизнесмен. Также знаменитость ведет Инстаграм, где делится многим интересным.

На новом фото Хименес-Браво показала себя в стильном костюме.

"Идеальная щедрая кутья. Топ 3 рецепта (+1 бонусный), - написал звезда на кадре.

"ЩЕДРИЙ ВЕЧІР — ДОБРИЙ ВЕЧІР!

Со Старым Новым Годом, дорогие украинцы!

Хотя на русском правильно говорить «кутья» — мне тоже больше нравится «кутя»)

Как-то по-нашему)

На самом деле, можете варить кашу с чем угодно, добавлять туда все, что ваша душа хочет.

Но я вам собрал идеальные, доведенные до вкуса рецепты — специально несколько штук, чтобы выбор был не таким соблазняющим. И на крайний случай можно было приготовить все сразу", - написал Хименес-Браво и добавил рецепты на скринах.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Перловка фууу, а пшенична смакота", "А вот кокос и ликер - это уже интересно)", "Спасибо Эктор за хорошие рецепты, очень люблю пшеничную", "Дорогой Эктор и вас с наступающим старым Новым годом! Здоровья, счастья, любви, успехов и счастья".

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