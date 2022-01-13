Дружина українського співака Віктора Павлика Катерина Репяхова повідомила, що разом з маленьким сином захворіла на відпочинку.

Як пише Politeka.net, 27-річна блогерка поділилася поганою новиною з передплатниками в своєму Instagram. Зараз Репяхова разом з Павликом і їх піврічним сином Мішею відпочиває в Карпатах. Ще днями блогерка хвалилася прогулянками на свіжому повітрі і катанням по засніжених схилах, проте сьогодні їй несподівано стало погано.

Так, Репяхова повідомила, що вони з маленьким Мішею одночасно захворіли.

"Ми прихворіли. Удвох", - написала блогерка, поділившись кадрами, на яких качає малюка на руках.

Виглядають вони при цьому відносно нормально, проте помітно, що щоки хлопчика почервоніли.

Репяхова додала, що планує весь день пролежати з сином у ліжку.

У той же час вона показала, що Павлик відправився кататися на лижах.

"Хоч тато наш тримається. Я рада, що він накатається", - додала Молода дружина співака.

Вона не стала уточнювати, які у них з сином проявилися симптоми.

Нагадаємо, Репяхова розповіла, від чого врятувала Віктора Павлика.

Як повідомляла Politeka, Репяхова публічно звернулася до єдиної дочки Віктора Павлика.

Також Politeka писала, що Молода дружина Віктора Павлика похвалилася своїми вміннями на відпочинку.