Як пише Politeka.net, Катерина Репяхова нещодавно публічно висловилася про проблеми чоловіка, після того, як розридалася на камеру і розповіла про їх серйозний конфлікт. Через розгляд з колишньою дружиною Павлика, Катерина посварилася з чоловіком, але все ж змогла знайти з ним спільну мову.

Після цього дружина Віктора Павлика розповіла, як врятувала артиста свого часу і чому він усвідомлює, що йому пощастило. У своїх стразах дівчина відповіла на питання фанатів. Зокрема, згадала, як артист їй говорив – Якби не вона, його б не було в живих. Крім того, у чоловіка були кредити, які пара закрила.

«У Віктор були великі проблеми з алкоголем, які доходили до реанімацій. В останній раз йому сказали, що наступного разу може бути останнім. Нікого це глобально не цікавило. Він був один на один з проблемою", - каже Катя, цитує її слова ЗШ.

У мережі такий вчинок не оцінили:

"Для чого розповідати про проблеми чоловіка з алкоголем і кредитами. Хотіла підтримати, то підтримуй тихенько. Це ж жінка для сім'ї робить, а не щоб люди пошкодували або похвалили, яка вона молодець; бідний, а про сина забув! І про дружину, яка залишилася з цією проблемою одна, зате Катя у нас героїня; питання в список сама себе задає 100%; Ой, що ж вона так разбазарюе даром інформацію! Треба на шоу різні, ще підзаробить; от не дарма ж у неї прізвище Реп'яхова! Поюзає Павлика і далі піде".

Раньше 27-річна блогерка поділилася поганою новиною з передплатниками в своєму Instagram. Зараз Репяхова разом з Павликом і їх піврічним сином Мішею відпочиває в Карпатах. Ще днями блогерка хвалилася прогулянками на свіжому повітрі і катанням по засніжених схилах, проте сьогодні їй несподівано стало погано.

Так, Репяхова повідомила, що вони з маленьким Мішею одночасно захворіли.

"Ми прихворіли. Удвох", - написала блогерка, поділившись кадрами, на яких качає малюка на руках.

Нагадавши, Репяхова розповіла, від чого врятувала Віктора Павлика.

Як повідомляла Politeka, Репяхова публічно звернулася до єдиної дочки Віктора Павлика.

Також Politeka писала, що Молода дружина Віктора Павлика похвалилася своїми вміннями на відпочинку.