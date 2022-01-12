Як пише Politeka.net, 27-річна дружина 56-річного Народного артиста України Віктора Павлика активно веде блог в Instagram, де ділиться подробицями свого життя. У соцмережі за дівчиною стежать 153 тисячі фоловерів. Періодично Катерина Репяхова відповідає на питання шанувальників, які часом зачіпають досить особисті теми.
Так, цього разу у Катерини Репяхової запитали, що приносить більший дохід блог або робота концертним директором чоловіка.
"На даному етапі блог. Але чоловік більше заробляє, ніж я) ще трохи і я його наздожену»,-відповіла дівчина.
Як відомо, Віктор Павлик і Катерина Репяхова одружилися в травні 2020 року, а влітку 2021 року у них народився син Михайло. Для музиканта він став четвертою дитиною (у нього три сини і одна дочка), а для його дружини – первістком.
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Катерина Репяхова - четверта дружина артиста Віктора Павлика.
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